Lille-Psg | Pochettino | “Occasione persa | ma ci sono competizioni più importanti da vincere”

(Di domenica 1 agosto 2021) “deluso perché abbiamo fallito l’perun titolo, ma nel complesso abbiamo giocato meglio dei nostri avversari. Abbiamo dominato specialmente ad inizio secondo tempo ma non è bastato per pareggiare i conti, vorrei fare i complimenti alper il successo; siamo solo all’inizio della stagione dunque non c’è bisogno di demoralizzarsi, ciancora tantissime partite da giocare e anchepiùda“. Così Mauricio, lucido nel post-partita di-Psg, finale ...

Advertising

SkySport : Il #Lille vince la Supercoppa di Francia: decide un gran gol di Xeka. #PSG ko #SkyLigue1 #SkySport #LillePsg - GoalItalia : #LillePSG 1-0: Supercoppa di Francia al Lille ?? PSG k.o: assenti Donnarumma, Mbappè e Neymar ? - DiMarzio : Il @losclive vince la Supercoppa di Francia: battuto in finale il @PSG_inside #LillePsg - Fede__Mere : RT @FrancescoOrdine: Colgo un leggero godimento nei commenti riferiti alla prima sconfitta stagionale del Psg con il Lille per la super cop… - AnabantiaOrtiz : Losc Lille le arrebata la Supercopa al PSG -

Ultime Notizie dalla rete : Lille Psg

Julian Draxler commenta in maniera amara la sconfitta in Supercoppa di Francia: le dichiarazioni del tedesco Ilperde il primo trofeo della stagione: Supercoppa di Francia al, con la vittoria per 1 - 0. Le sue dichiarazioni post gara a Sky Sport in cui analizza la sconfitta e fissa l'obiettivo Ligue 1.L'ex difensore dell'Inter, Hakimi, è stato fischiato nel corso di. I tifosi, accorsi allo stadio di Tel - Aviv, hanno preso di mira il marocchino, molto probabilmente per aver sostenuto apertamente la causa palestinesePer avere aggiornamenti in TEMPO ...Il Lille vince 1-0 la Supercoppa di Francia: il Psg con solo Hakimi die nuovi acquisti, perde dopo il secondo posto in Ligue 1 ...La prima sorpresa stagionale che ha sovvertito i pronostici è la vittoria del Lille che a Tel Aviv supera 1-0 il Psg in Supercoppa di Francia. Il Lille ai aggiudica il trofeo grazie alla rete di Xeka ...