Kaio Jorge, volo non diretto a Torino: ma la Juve lo aspetta a breve (Di domenica 1 agosto 2021) La storia Instagram di Kaio Jorge in partenza in aereo è rimbalzata ovunque: ecco i dettagli del suo viaggio Kaio Jorge è sì in partenza ma non per l’Italia, al momento. L’attaccante del Santos, classe 2002, ha infatti postato sul suo profilo Instagram una storia in cui sta per imbarcarsi in aereo. Niente Italia, al momento, per Kaio Jorge ma una tratta più corta con un volo interno per tornare a casa. Niente rallentamenti però nella trattativa con l’affare che sembra ormai chiuso. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) La storia Instagram diin partenza in aereo è rimbalzata ovunque: ecco i dettagli del suo viaggioè sì in partenza ma non per l’Italia, al momento. L’attaccante del Santos, classe 2002, ha infatti postato sul suo profilo Instagram una storia in cui sta per imbarcarsi in aereo. Niente Italia, al momento, perma una tratta più corta con uninterno per tornare a casa. Niente rallentamenti però nella trattativa con l’affare che sembra ormai chiuso. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo ...

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #KaioJorge alla Juventus: accordo praticamente raggiunto ? - Albert6Alberto : RT @Amookeeena: Sky intervista Canozzi su Kaio Jorge, presentandolo come consulente di mercato del Santos Peccato che il Santos non sappia… - fabri_692 : RT @kulusexi: Piango i milanisti si stanno inventando bonus alla firma stecche ai procuratori miliardarie e cazzi vari per giustificare il… -