F1, GP Ungheria 2021: squalificato Vettel, Hamilton diventa 2° e guadagna altri 2 punti su Verstappen (Di domenica 1 agosto 2021) Doccia gelata per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, alle ore 22.00 è stato squalificato dall’ordine di arrivo del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’ex ferrarista, infatti, ha tagliato il traguardo senza il quantitativo minimo di benzina imposto dal regolamento, tanto che i funzionari di gara non sono stati in grado di prelevare il campione di carburante richiesto dalla sua Aston Martin. Secondo il regolamento tecnico, i piloti devono garantire che un campione di carburante di un litro possa essere prelevato dalla vettura in qualsiasi momento durante l’evento, tuttavia ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Doccia gelata per Sebastian. Il tedesco, infatti, alle ore 22.00 è statodall’ordine di arrivo del Gran Premio di, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. L’ex ferrarista, infatti, ha tagliato il traguardo senza il quantitativo minimo di benzina imposto dal regolamento, tanto che i funzionari di gara non sono stati in grado di prelevare il campione di carburante richiesto dalla sua Aston Martin. Secondo il regolamento tecnico, i piloti devono garantire che un campione di carburante di un litro possa essere prelevato dalla vettura in qualsiasi momento durante l’evento, tuttavia ...

