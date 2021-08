Calcio, Amazon diventerà lo sponsor del Napoli? La situazione (Di domenica 1 agosto 2021) Negli ultimi giorni di luglio c’è stato un vero e proprio tam tam mediatico in merito a un ulteriore investimento di Amazon nel mondo del Calcio, dopo alcune serie tv dedicate ad alcune squadre ma soprattutto dopo l’acquisto dei diritti per trasmettere, da quest’anno, alcune partite della Champions League. Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica, infatti, il colosso dell’e-commerce potrebbe diventare sponsor di una squadra di Serie A. Cosa sappiamo. Il club prescelto sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è in ritardo però sulla produzione delle maglie della squadra per la stagione imminente, con i ... Leggi su quifinanza (Di domenica 1 agosto 2021) Negli ultimi giorni di luglio c’è stato un vero e proprio tam tam mediatico in merito a un ulteriore investimento dinel mondo del, dopo alcune serie tv dedicate ad alcune squadre ma soprattutto dopo l’acquisto dei diritti per trasmettere, da quest’anno, alcune partite della Champions League. Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica, infatti, il colosso dell’e-commerce potrebbe diventaredi una squadra di Serie A. Cosa sappiamo. Il club prescelto sarebbe ildi Aurelio De Laurentiis. Il presidente è in ritardo però sulla produzione delle maglie della squadra per la stagione imminente, con i ...

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - 3dc8 : @HyboriaLeague @CampiMinati Ma non mi dici nulla di nuovo. Vuoi far battaglia al capitalismo col calcio? Google Ama… - VittoriaColonn2 : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponso… - francescobario : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponso… - _Sport_Calcio_ : RT @climatepledge: Amazon, Uber e Visa sono tra le oltre 100 aziende che hanno accettato la sfida di raggiungere l’obiettivo di emissioni z… -