Variante Delta, Brusaferro: Contagiati Soprattutto Nelle Fasce 10-29 Anni (Di sabato 31 luglio 2021) Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità , dichiara che, secondo i dati raccolti, la Variante Delta è presente al 98% in Italia. "L'infezione sta crescendo in molti paesi europei e ...

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - PeterWo31671308 : @fuskiko @walter_sibari @claudio_2022 @VotersItalia Ottimo Anna questo non sa di cosa parla sono i vaccinati che in… - franIII13 : RT @cris_cersei: ...Famo basta? E famo basta, su! ?? #terzadose -