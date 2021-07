Un nuovo caccia e un drone imbarcati per la Russia? (Di sabato 31 luglio 2021) Tra le novità di quest’anno che abbiamo visto al Maks, il salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Mosca/Zhukovsky, spiccano, oltre all’ormai noto nuovo caccia Checkmate presentato alla manifestazione, i progetti di due nuovi velivoli imbarcati. Allo stand della Uac (United Aircraft Corporation), il gigante che raccoglie i maggiori costruttori aeronautici russi, abbiamo potuto osservare, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 31 luglio 2021) Tra le novità di quest’anno che abbiamo visto al Maks, il salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Mosca/Zhukovsky, spiccano, oltre all’ormai notoCheckmate presentato alla manifestazione, i progetti di due nuovi velivoli. Allo stand della Uac (United Aircraft Corporation), il gigante che raccoglie i maggiori costruttori aeronautici russi, abbiamo potuto osservare, InsideOver.

Advertising

BottaOfficial : IL NUOVO SUPER CACCIA MILITARE NON SARÀ SVILUPPATO CON FRANCIA ma dalla partnership: Italia (Leonardo Fincantieri),… - Uni_Sci_Ita : #new #video about #whale hunting in history?? ????#nuovo #video sulla caccia alle #balene nella storia - caccia_sofia : RT @callmes0ph: unpopular opinion che dovrebbe essere popular: Sangiovanni non sarà mai il nuovo Harry solo perché si veste come lui o mett… - SalernoSport24 : ??? Continua la caccia all'erede di Casasola #SerieA #Salernitana - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ????? #Lazio, nuova idea per l'esterno d'attacco: biancocelesti a caccia di ali ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato h… -