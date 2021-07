Tokyo 2020, scherma fioretto maschile a squadre oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 1 agosto 2021) Il programma e come vedere gli incontri di scherma nella nona giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il turno del fioretto maschile a squadre, con l’Italia che verrà rappresentata da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Gli Azzurri cominceranno le loro fatiche ai quarti di finale contro i padroni di casa del Giappone, con l’incontro che è in programma a partire dalle ore 3:45 italiane. Tutte le gare saranno visibili in diretta su Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Il programma e come vedere gli incontri dinella nona giornata di gare alle Olimpiadi di. È il turno del, con l’Italia che verrà rappresentata da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Gli Azzurri cominceranno le loro fatiche ai quarti di finale contro i padroni di casa del Giappone, con l’incontro che è in programma a partire dalle ore 3:45 italiane. Tutte le gare saranno visibili insu Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - infoitsport : Tokyo 2020, programma Olimpiadi 1 agosto: orari batterie e finali, medaglie in palio, guida Eurosport e RAI - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020 programmazione e gare di domenica 1 agosto 2021 -