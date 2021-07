Temptation Island 9, Jessica Mascheroni e Davide Basolo si rivedono dopo il programma: la situazione (Di sabato 31 luglio 2021) In tanti si chiedevano quando sarebbe arrivato il momento del tanto atteso incontro tra Jessica Mascheroni e il tentatore Davide Basolo: la concorrente di Temptation Island 9 aveva dimostrato un grande interesse per Davide durante il programma e aveva svelato che il single era riuscito a farle sentire nuovamente le farfalle nello stomaco dopo diverso tempo. Durante l’incontro con Filippo Bisciglia ad un mese dalla fine del programma, però, Jessica aveva confessato con rammarico di non avere ancora avuto ... Leggi su isaechia (Di sabato 31 luglio 2021) In tanti si chiedevano quando sarebbe arrivato il momento del tanto atteso incontro trae il tentatore: la concorrente di9 aveva dimostrato un grande interesse perdurante ile aveva svelato che il single era riuscito a farle sentire nuovamente le farfalle nello stomacodiverso tempo. Durante l’incontro con Filippo Bisciglia ad un mese dalla fine del, però,aveva confessato con rammarico di non avere ancora avuto ...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - StarGodxxx : RT @Ila__C: macron in polinesia come lenticchio a temptation island - infoitcultura : Temptation Island, Luciano Punzo: pagato per stare con Manuela? - infoitcultura : Alessandro Autera: “Con Jessica mancava tutto”, racconto dopo Temptation Island -