Scontri tra polizia e No Tav in Val di Susa: feriti due agenti (Di sabato 31 luglio 2021) commenta Due poliziotti sono rimasti feriti nel pomeriggio in Val di Susa durante Scontri con i manifestanti No Tav. Nel corso degli incidenti al cantiere di Chiomonte, i circa 150 dimostranti hanno ...

