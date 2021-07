Port Royale 4 – Trailer di annuncio su PS5 e Xbox Series X|SVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) Trailer di annuncio su PS5 e Xbox Series XS per Port Royale 4.Read More L'articolo Port Royale 4 – Trailer di annuncio su PS5 e Xbox Series XSVideogiochi per PC e console Multiplayer.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021)disu PS5 eXS per4.Read More L'articolo4 –disu PS5 eper PC e.it proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Port Royale Port Royale 4: data per PlayStation 5 e Xbox Series Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios oggi hanno annunciato che il simulatore commerciale marittimo Port Royale 4 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X - S il 10 settembre . Le versioni di nuova generazione del gioco includono grafica e prestazioni migliorate, funzionalità di salvataggio cross - ...

