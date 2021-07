Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo! Nespoli d'argento, Pizzolato e Testa terzi. Jacobs in finale col ... (Di sabato 31 luglio 2021) Programma gare e medaglie Olimpiadi oggi sabato 31 luglio SOLLEVAMENTO PESI. L'azzurro Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 del sollevamento Pesi categoria - 81 kg, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 luglio 2021) Programma gare e medaglie31SOLLEVAMENTO PESI. L'azzurro Antoninoè medaglia di bronzo alledi Tokyo 2020 del sollevamento Pesi categoria - 81 kg, ...

