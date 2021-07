Olimpiadi, i risultati dei quarti di finale: Spagna con il brivido, ok Brasile e Messico. Il tabellone delle semifinali (Di sabato 31 luglio 2021) Si sono concluse le partite dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021, non si sono registrate sorprese ma le gare sono state più equilibrate del previsto. In particolar modo grande paura per la Spagna che ha rischiato seriamente l’eliminazione contro la Costa d’Avorio. E’ Bailly a sbloccare il risultato, la Spagna trova il pareggio con Olmo. Al 91? Gradel sembra indirizzare la qualificazione, al 93? la Spagna trova il pareggio con Mir. Ai supplementari è dominio Spagna con Oyarzabal e altri due gol di Mir. Vittoria ai calci di rigore del Giappone ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 luglio 2021) Si sono concluse le partite deididi Tokyo 2021, non si sono registrate sorprese ma le gare sono state più equilibrate del previsto. In particolar modo grande paura per lache ha rischiato seriamente l’eliminazione contro la Costa d’Avorio. E’ Bailly a sbloccare il risultato, latrova il pareggio con Olmo. Al 91? Gradel sembra indirizzare la qualificazione, al 93? latrova il pareggio con Mir. Ai supplementari è dominiocon Oyarzabal e altri due gol di Mir. Vittoria ai calci di rigore del Giappone ...

