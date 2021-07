Malore sul palco per Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) È ricoverato in terapia incentiva il cantante Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, dopo che ieri sera 30 luglio si è accasciato sul palco ad Ascoli Piceno durante un concerto. Curreri, 69 anni, era tornato sul palco per il bis in cui avrebbe cantato Piazza grande di Lucio Dalla. Ma all’improvviso ha avuto difficoltà a proseguire nell’esibizione, fino a cadere. I musicisti sul palco lo hanno subito soccorso, si sono fatti avanti anche alcuni medici presenti tra il pubblico. Curreri è ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Èinincentiva il, frontman, dopo che ieri sera 30 luglio si è accasciato sulad Ascoli Piceno durante un concerto., 69 anni, era tornato sulper il bis in cui avrebbe cantato Piazza grande di Lucio Dalla. Ma all’improvviso ha avuto difficoltà a proseguire nell’esibizione, fino a cadere. I musicisti sullo hanno subito soccorso, si sono fatti avanti anche alcuni medici presenti tra il pubblico.è ...

