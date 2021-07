La maggioranza silenziosa sta con Draghi (Di sabato 31 luglio 2021) È un momento triste questo, per me. Due minoranze di miei concittadini sono in lotta su tutto. Il Virus di Wuhan e il vaccino hanno scatenato una reciproca corrente d’odio. Entrambi dicono di odiare l’odio, ma sono loro i primi a odiare l’altro, oltre che a odiarsi fra loro. Dissertano sulla libertà, usando parole alte e definitive, ma si riferiscono solo alla propria libertà, disconoscendo quella degli altri. Che bello sarebbe se ognuno di loro, di noi, tacesse per un giorno, si chiudesse nella sua stanza, accostasse le persiane, riflettesse sul futuro del Paese, resettasse l’egoismo, si aprisse alla collaborazione. Ricordo loro che la “maggioranza ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 31 luglio 2021) È un momento triste questo, per me. Due minoranze di miei concittadini sono in lotta su tutto. Il Virus di Wuhan e il vaccino hanno scatenato una reciproca corrente d’odio. Entrambi dicono di odiare l’odio, ma sono loro i primi a odiare l’altro, oltre che a odiarsi fra loro. Dissertano sulla libertà, usando parole alte e definitive, ma si riferiscono solo alla propria libertà, disconoscendo quella degli altri. Che bello sarebbe se ognuno di loro, di noi, tacesse per un giorno, si chiudesse nella sua stanza, accostasse le persiane, riflettesse sul futuro del Paese, resettasse l’egoismo, si aprisse alla collaborazione. Ricordo loro che la “...

