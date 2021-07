Kaio Jorge alla Juventus, è fatta: le cifre e i dettagli del contratto (Di sabato 31 luglio 2021) Kaio Jorge si può praticamente considerare un calciatore della Juventus: tutto fatto per il passaggio in bianconero. Le cifre e i dettagli Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021)si può praticamente considerare un calciatore della: tutto fatto per il passaggio in bianconero. Lee i

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - Glongari : ????#Juventus ha fatto sottoscrivere a Kaio Jorge un precontratto dopo avere informato lunedì il #Santos della volo… - DiMarzio : Le parole del presidente #Rueda su #KaioJorge alla #Juventus - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: Raggiunto l'accordo tra la #Juventus ed il #Santos per Kaio #Jorge. Secondo @NicoSchira, i bianconeri pagheranno 2,5 mi… - GiGiglio99 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? #KaioJorge alla Juventus: accordo praticamente raggiunto ? -