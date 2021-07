Juventus | 2-1 al Monza nel ‘Trofeo Berlusconi’ | in gol Kulusevski e Ranocchia

Advertising

JuventusTV : La settimana della Juventus ?? On demand, qui ?? - chirichampions : ? ¡FINAL! La JUVENTUS se lleva el Trofeo Luigi Berlusconi ante el MONZA. Ranocchia y Kulusevski anotaron los gole… - Gazzetta_it : Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus - susydigennaro : RT @napolimagazine: TROFEO LUIGI BERLUSCONI - Monza-Juventus 1-2, decidono Ranocchia e Kulusevski - gilnar76 : Pagelle Monza Juve Trofeo Berlusconi: bene Kulusevski nella ripresa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Monza

Buona anche la seconda per la, che dopo il 3 - 1 al debutto col Cesena di una settimana fa chiude con un successo anche il secondo test stagionale contro il, 2 - 1, nel ritorno dopo sei anni del Trofeo Luigi ...DIRETTA/(risultato 0 - 2) streaming video Trofeo Berlusconi: Kulusevski VOTO PRIMO TEMPO6,5 La formazione di Allegri prende seriamente questa sfida amichevole e scende in ...VIDEO - Highlights e gol di Monza-Juventus 1-2, match del Trofeo Berlusconi: azioni salienti e reti dell'amichevole ...?e sei uno in meno???? — TOPJUVE21 (@TOPTITANJUVE488) July 31, 2021. Ranocchia insegna a Ramsey come si fa il centrocampista #MonzaJuve — _Untouchable (@simvcti) July 31, 2021 ? (@jaimelvannister) Jul ...