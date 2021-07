Johnson e la moglie Carrie aspettano il secondo figlio

(Di sabato 31 luglio 2021) Il primo ministro britannico Borisaspetta ildaSymonds, sposata qualche mese fa. E' stata la 'first lady' britannica ad annunciare la gravidanza sui social media, ...

Il primo ministro britannico Boris Johnson aspetta il secondo figlio da Carrie Symonds, sposata qualche mese fa. E' stata la 'first lady' britannica ad annunciare la gravidanza sui social media, affermando che il bebè potrebbe arrivare ... Boris Johnson e la sua terza moglie Carrie Symonds avranno un secondo figlio. L'annuncio è arrivato su Instagram: il nascituro ... Cicogna in arrivo al 10 di Downing Street, abitazione del primo ministro inglese a Londra. Carrie e Boris Johnson sono in attesa del loro secondo figlio. Lo ha annunciato su Instagram la moglie del primo ministro.