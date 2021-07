Il M5s di Giuseppe Conte ostaggio delle correnti: cosa può accadere in aula sulla giustizia (Di sabato 31 luglio 2021) Il giorno dopo il compromesso sulla riforma Cartabia - che di fatto cestina l'epoca Bonafede e il suo fine processo mai - l'ordine di scuderia in casa 5 Stelle è simulare la «vittoria», o quantomeno una sorta di resistenza eroica a soverchianti forze avversarie. Il piano, davanti alla realtà, è ilfuoco di sbarramento di comunicati dei contiani per "celebrare" come ennesimo successo ciò che rappresenta la Caporetto grillina sulla prescrizione («Non è il nostro progetto originario», ammette candido lo stesso ex Guardasigilli). La retorica militare corrisponde in verità ai toni suggeriti da Casalino: «sulla riforma della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Il giorno dopo il compromessoriforma Cartabia - che di fatto cestina l'epoca Bonafede e il suo fine processo mai - l'ordine di scuderia in casa 5 Stelle è simulare la «vittoria», o quantomeno una sorta di resistenza eroica a soverchianti forze avversarie. Il piano, davanti alla realtà, è ilfuoco di sbarramento di comunicati dei contiani per "celebrare" come ennesimo successo ciò che rappresenta la Caporetto grillinaprescrizione («Non è il nostro progetto originario», ammette candido lo stesso ex Guardasigilli). La retorica militare corrisponde in verità ai toni suggeriti da Casalino: «riforma della ...

