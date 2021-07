Il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, è in terapia intensiva: "Si prega per lui" (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, frontman dello Stadio, è in terapia intensiva. Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, si è ammalato ieri sera venerdì 30 luglio mentre teneva un concerto con il Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata dallo Stadio sulla pagina ufficiale, che nel cuore della notte è stata aggiornata sulle condizioni di salute del cantante. Domani appena avremo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 31 luglio 2021), frontman dello, è in, frontman, si è ammalato ieri sera venerdì 30 luglio mentre teneva un concerto con il Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Ora è ricoverato ine le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata dallosulla pagina ufficiale, che nel cuore della notte è stata aggiornata sulle condizioni di salute del. Domani appena avremo ...

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - rtl1025 : ?? #GaetanoCurreri ieri sera è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Il cantante degli #Stadio è r… - Corriere : Malore per Gaetano Curreri durante un concerto: il cantante degli Stadio in terapia in... - CaffeFou : Malore sul palco per #GaetanoCurreri : in terapia intensiva il cantante degli #Stadio - unpodipace : RT @rtl1025: ?? #GaetanoCurreri ieri sera è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Il cantante degli #Stadio è ricoverato i… -