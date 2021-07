Green pass, da oggi authcode si recupera anche da soli: ecco come (Di sabato 31 luglio 2021) Green pass, da oggi l’authcode si recupera anche da soli. Le istruzioni per farlo arrivano in una nota il ministero della Salute. “E’ ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 – si legge – e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email, recuperare l’’authcode’ in autonomia”. Ma come? “Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021), dal’sida. Le istruzioni per farlo arrivano in una nota il ministero della Salute. “E’ ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 – si legge – e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email,re l’’’ in autonomia”. Ma? “Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la ...

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni "ideologiche" sul vaccino (io l'ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass.

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass, cosa fare se non arriva l'sms. Guida per scaricare il codice da soli e recuperarlo in caso di ... la Repubblica Protesta no green pass, tensioni all'arrivo di Forza Nuova. La Polizia forma un cordone AGI/Vista - Tensioni all'arrivo di Forza Nuova alla protesta contro il green pass di Piazza del Popolo a Roma. Il movimento di estrema destra non era previsto dagli organizzatori e le Forze dell'ordin ...

IL VIDEO. La protesta contro vaccini e Green Pass: “Stiamo combattendo anche per chi ci guarda con disprezzo” “Giù le mani dai bambini”, “No Green pass”, “La dignità umana non ha bisogno di lasciapassare”, sono questi alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti No-Vax che per la terza volta in poche settima ...

