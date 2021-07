Calciomercato Milan – La pista Brandt non è ancora chiusa | le ultime

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - DiMarzio : #Colombo alla #Spal, è ufficiale: arriva dal #Milan Tutte le news di #calciomercato LIVE - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - La pista @JulianBrandt non è ancora chiusa: le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan… - gilnar76 : Calciomercato #Milan, torna di moda Belotti: lo scenario #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Corriere dello Sport

Commenta per primo Secondo quanto riferisce Footmercato , prima di affondare col Monaco per Ballo - Touré, ilaveva pensato all'esterno del Betis Siviglia Alex Moreno come alternativa a Theo Hernandez. I due club hanno valutato l'ipotesi di uno scambio con Samu Castillejo , ma il rifiuto del milanista ...Commenta per primo Secondo la Gazzetta dello sport, nonostante le dichiarazioni del giocatore, in casasarebbe ancora aperto il dossier Brandt.Monza, 31 luglio 2021 – Il 25° trofeo Luigi Berlusconi va alla Juventus. Nella prima edizione del trofeo dedicato al papà di Silvio Berlusconi in cui non ha giocato il Milan, il Monza di Giovannino S ...Al Brianteo torna dopo 6 anni di break il trofeo che riempiva San Siro d’estate. In gol Filippo Ranocchia e Kulusevski ...