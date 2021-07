Calciomercato Inter, l’Arsenal apre al prestito di Bellerin (Di sabato 31 luglio 2021) L’esterno destro spagnolo vuole lasciare l’Inghilterra e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano sponda Inter Come previsto, l’agente di Hector Bellerin ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Arsenal: confermata la voglia di cambiare aria, nel meeting si è cercato di verificare la disponibilità dei Gunners a cedere sulla base del prestito con diritto di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport un incontro, come previsto, lo ha avuto l’agente di Bellerin con l’Arsenal. E, come già sottolineato, è stato fruttuoso, nel senso che i Gunners hanno dato la disponibilità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) L’esterno destro spagnolo vuole lasciare l’Inghilterra e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano spondaCome previsto, l’agente di Hectorha avuto un incontro con la dirigenza del: confermata la voglia di cambiare aria, nel meeting si è cercato di verificare la disponibilità dei Gunners a cedere sulla base delcon diritto di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport un incontro, come previsto, lo ha avuto l’agente dicon. E, come già sottolineato, è stato fruttuoso, nel senso che i Gunners hanno dato la disponibilità ...

