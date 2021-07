Better Call Saul, Bob Odenkirk è fuori pericolo: la causa del malore (Di sabato 31 luglio 2021) Svelato il motivo del malore che ha colpito Bob Odenkirk. L’attore di ‘Better Call Saul’ adesso è sveglio ed in condizioni stabili. Le condizioni dell’amato attore di Hollywood (via Screenshot)Nella giornata di ieri l’attore Bob Odenkirk ha subito un malore sul set di ‘Better Call Saul‘. Infatti il 58enne è crollato improvvisamente a terra ed è stato portato d’urgenza all’ospedale. A rivelare la notizia ci ha pensato il giornale scandalistico statunitense ‘TMZ‘, citando delle fonti vicino alla produzione. Per fortuna ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021) Svelato il motivo delche ha colpito Bob. L’attore di ‘’ adesso è sveglio ed in condizioni stabili. Le condizioni dell’amato attore di Hollywood (via Screenshot)Nella giornata di ieri l’attore Bobha subito unsul set di ‘‘. Infatti il 58enne è crollato improvvisamente a terra ed è stato portato d’urgenza all’ospedale. A rivelare la notizia ci ha pensato il giornale scandalistico statunitense ‘TMZ‘, citando delle fonti vicino alla produzione. Per fortuna ...

