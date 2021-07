Bennacer positivo al Covid: l’algerino non ha avuto contatti con la squadra (Di sabato 31 luglio 2021) Ismael Bennacer è risultato positivo al Covid 19: secondo le ultime indiscrezioni, l'algerino non ha avuto contatti con i compagni Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Ismaelè risultatoal19: secondo le ultime indiscrezioni, l'algerino non hacon i compagni

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - DiMarzio : #Milan, #Bennacer positivo al Covid-19: non sarà a disposizione di #Pioli per l'amichevole contro il #Nizza - repubblica : Milan, Bennacer positivo al Covid: 'Nessun contatto con la squadra' - Claplaz : RT @repubblica: Milan, Bennacer positivo al Covid: 'Nessun contatto con la squadra' - kupaleon : RT @DiMarzio: #Milan, #Bennacer positivo al Covid-19: non sarà a disposizione di #Pioli per l'amichevole contro il #Nizza -