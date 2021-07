Amichevoli | tonfo di Udinese e Torino con le francesi Lens e Rennes

(Di sabato 31 luglio 2021) Brutta batosta in amichevole perad opera di due squadre. I bianconeri guidati da Gotti hanno perso 4-1 con il, mentre i granata sono stati battuti 1-0 dal. Di Samir l’unica rete ‘italiana’. Per entrambe le squadre è una battuta d’arresto che non deve allarmare ma quanto meno far riflettere. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli tonfo

alfredopedulla.com

La squadra di Castori perde 1-0. Oltre a Roma-Debrecen (5-2), il programma delle amichevoli estive vedeva in campo oggi due squadre di Serie A: Fiorentina e Salernitana. Gli umbri, che saranno impegna ...In campo il 2/o Turno Preliminare di Conference League: il Feyenoord di Arne Slot non va oltre il pari in Kosovo, ok Basilea e Gent.