Variante delta al 95% in Italia. In 8 regioni al 100% (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante delta rappresenta la totalità dei casi in Basilicata, Liguria, Alto Adige, Molise, Toscana, Sardegna, Umbria e Val d'Aosta). In Lombardia siamo al 95,3%, nel Lazio al 94,7%

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - vitcastagna : RT @MilaSpicola: Un popó di Comitato Tecnico Scientifico per preparare il piano di sicurezza per le scuola, quella “in cima ai pensieri del… - MassimoRiserbo5 : RT @WRicciardi: la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di essere in… -