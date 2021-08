UK – Le regole di vaccinazione obbligatoria sul posto di lavoro non possono essere applicate ai vegani (Di venerdì 30 luglio 2021) L’avvertimento degli avvocati mette in evidenza le questioni etiche legate al tentativo di costringere tutti i lavoratori a sottoporsi al vaccino contro il covid 19. Più di mezzo milione di vegani saranno esenti se le aziende introdurranno regole di vaccinazione obbligatoria in Gran Bretagna perché le loro convinzioni sono protette dal diritto del lavoro, hanno proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) L’avvertimento degli avvocati mette in evidenza le questioni etiche legate al tentativo di costringere tutti i lavoratori a sottoporsi al vaccino contro il covid 19. Più di mezzo milione disaranno esenti se le aziende introdurrannodiin Gran Bretagna perché le loro convinzioni sono protette dal diritto del, hanno proviene da Database Italia.

