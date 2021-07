Ubisoft promette cambiamenti sul fronte molestie | ma gli sviluppatori affermano tutto il contrario

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 luglio 2021) Recentemente il CEO di, Yves Guillemot, ha pubblicato una mail interna a tutti i dipendenti affermando chevuole "ribadire l'impegno a creare un cambiamento reale e duraturo" all'interno dell'azienda. Sfortunatamente sembra che queste promesse siano completamente disattese, secondo quanto riferito dai dipendenti della società. Mercoledì, quasi 500 dipendentiattuali ed ex, hanno firmato una lettera in solidarietà con lo staff di Activision Blizzard a seguito di una recente causa che ha definito lo studio di World of Warcraft e Overwatch "un allevamento die discriminazioni contro le donne". ...