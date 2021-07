Tutte le partite di Serie C della stagione 2021-22 nel mondo con 196 Sports (Di venerdì 30 luglio 2021) Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionati della Serie C del calcio italiano sparsi nel mondo potranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196 Sports trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C del calcio italiano, oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori... Leggi su digital-news (Di venerdì 30 luglio 2021) Su 196, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionatiC del calcio italiano sparsi nelpotranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla prossimasportiva, infatti, 196trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100C del calcio italiano, oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori...

