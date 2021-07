(Di venerdì 30 luglio 2021) Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) –di Lucilladopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra. “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”, ha detto Sanne de Laat arciera compoundista olandese a Lucilla, che ha poi candidamente ammesso: “graziemia ragazza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Olimpiadi: outing Boari, 'grazie alla mia ragazza'**... - RoccoOriginal1 : @DelpapaMax @ils0vranista Ma .... sono le olimpiadi dell'outing ? - pairsonnalitesF : Tokyo 2020, outing social selvaggio nei confronti degli atleti che usano Grindr: Nelle Olimpiadi con più atleti dic… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Tokyo 2020, outing social selvaggio nei confronti degli atleti che usano #Grindr - aldera661 : RT @gayit: Tokyo 2020, outing social selvaggio nei confronti degli atleti che usano #Grindr -

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi outing

per gli sportivi che usano Grindr alle. Nel 2016 alledi Rio un giornalista ha usato Grindr per farea diversi atleti e la storia adesso si ripete a Tokyo. Queste ...... che nel 2016, dopo aver vinto la medaglia d' argento nella 10 chilometri alledi Rio de ... Non ho mai fatto peròo coming out. Lo sanno tutti". L'altra atleta è invece la pallavolista ...Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) – Outing di Lucilla Boari dopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra. “Ti ...Il video è stato pubblicato senza alcun consenso su Twitter e TikTok: le piattaforme hanno successivamente rimosso le immagini ...