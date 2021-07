Morassut attacca Calenda | ' Sa di urbanistica quanto io so di astrofisica'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Virginia Raggi, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo, sono i principali candidati per il Campidoglio. Proprio sull'ultimo dei quattro è arrivata una stoccata da parte del vicepresidente ...

Advertising

bastaCasta : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Morassut attacca

Globalist.it

Proprio sull'ultimo dei quattro è arrivata una stoccata da parte del vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Robertoin cui l'esponente dem lo accusa di incapacità "tecnica" e "logistica". ..."Si moltiplicano gli episodi che attestano la grave fragilità morfologica derivante dalle caratteristiche del territorio -Roberto, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera ed ex ...L'esponente del Pd contro il leader di azione: "Non capisce, nelle piazze non l'ha visto nessuno. Ma sta solo sui social" ...