'Lei è Sanne, la mia ragazza'_ Lucilla Boari, medaglia di bronzo a Tokio nel tiro con l'arco fa coming out in diretta tv (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Lui è un mio caro amico. Lei è Sanne, la mia ragazza' . Dopo aver centrato il bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokio, Lucilla Boari scocca un'altra freccia e va a bersaglio. Il suo, a ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Lui è un mio caro amico. Lei è, la mia' . Dopo aver centrato ilnelcon l'alle Olimpiadi discocca un'altra freccia e va a bersaglio. Il suo, a ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Lei è Sanne, la mia ragazza': in collegamento video con Casa Italia, #LucillaBoari si commuove quando compare la… - fanpage : Lucilla Boari ha ricevuto un video a sorpresa della collega olandese Sanne de Laat, e ha deciso di fare coming out.… - Yeah_ItsRoberta : @eleonora1684 Sanne è anche lei una atleta? - whoviansoul : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - simonahtgawm : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… -