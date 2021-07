La Lucarelli attacca Montesano: “Ha avuto il Covid”. Lui nega: “Tutto falso, ti querelo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Selvaggia Lucarelli oggi ha deciso di prendere di mira Enrico Montesano, reo di essere un sostenitore di teorie che, a dire dell’ex fidanzata di Andrea Scanzi, sarebbero “contro la scienza” e pericolosamente “No vax” ma di avere però taciuto sul fatto (sempre a suo dire) di aver avuto il Covid e di essersi salvato grazie ai medici. Montesano nega Tutto e promette battaglia legale. L’affondo della Lucarelli: “Ha avuto il Covid” Montesano da sempre è un fautore di teorie “alternative” sul ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Selvaggiaoggi ha deciso di prendere di mira Enrico, reo di essere un sostenitore di teorie che, a dire dell’ex fidanzata di Andrea Scanzi, sarebbero “contro la scienza” e pericolosamente “No vax” ma di avere però taciuto sul fatto (sempre a suo dire) di averile di essersi salvato grazie ai medici.e promette battaglia legale. L’affondo della: “Hailda sempre è un fautore di teorie “alternative” sul ...

Advertising

IlPrimatoN : L'attore dichiara: 'Non ho mai usato toni aggressivi né screditato nessuno. Chi vuole vaccinarsi è libero di farlo,… - romalifenews : La giornalista attacca l'attore romano che replica minacciando azioni legali #Montesano - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli attacca Enrico Montesano: 'Ha avuto il Covid'. La replica dell'attore - GastoneSabba : RT @GastoneSabba: Un infame SELVAGGIA LUCARELLI attacca chi non si vaccina prendendo a pre... - GastoneSabba : Un infame SELVAGGIA LUCARELLI attacca chi non si vaccina prendendo a pre... -