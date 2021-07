Juventus-Sassuolo: fumata grigia per Locatelli dopo il vertice di mercato (Di venerdì 30 luglio 2021) Juventus e Sassuolo non hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Manuel Locatelli in bianconero. Si è concluso poco fa il vertice di mercato tra le due società per l’operazione legata al futuro dell’ex Milan, come annunciato del resto dall’ad Carnevali. Il Sassuolo ha posto una deadline per il trasferimento del centrocampista: entro l’8 agosto dovrà essere concretizzata la cessione del giocatore. La richiesta del Sassuolo per adesso non si muove dai quaranta milioni di euro, tutti cash, come riporta la Gazzetta dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021)non hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Manuelin bianconero. Si è concluso poco fa ilditra le due società per l’operazione legata al futuro dell’ex Milan, come annunciato del resto dall’ad Carnevali. Ilha posto una deadline per il trasferimento del centrocampista: entro l’8 agosto dovrà essere concretizzata la cessione del giocatore. La richiesta delper adesso non si muove dai quaranta milioni di euro, tutti cash, come riporta la Gazzetta dello Sport. SportFace.

