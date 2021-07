Incendi: Molise, nelle ultime ore roghi in almeno 20 comuni (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Molise in piena emergenza per gli Incendi. nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. L'ultimo in ordine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilin piena emergenza per gli24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati20 iinteressati dai. L'ultimo in ordine di ...

Advertising

TgrRaiMolise : #incendi Nella notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni in una contrada di #MirabelloSannitico Evacuate alcun… - alcinx : RT @TgrRaiMolise: #incendi Nella notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni in una contrada di #MirabelloSannitico Evacuate alcune fami… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: #incendi Nella notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni in una contrada di #MirabelloSannitico Evacuate alcune fami… - gabrypez1 : RT @TgrRaiMolise: #incendi Nella notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni in una contrada di #MirabelloSannitico Evacuate alcune fami… - maurocarafa31 : RT @TgrRaiMolise: #incendi Nella notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni in una contrada di #MirabelloSannitico Evacuate alcune fami… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Molise Incendi: Molise, nelle ultime ore roghi in almeno 20 comuni Il Molise in piena emergenza per gli incendi. Nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. L'ultimo in ordine di ...

Molise nella morsa degli incendi Nella notte evacuate alcune persone in una contrada di Mirabello Sannitico Credits

Molise nella morsa degli incendi - Cronaca - TGR Molise TGR – Rai Incendi: Molise, nelle ultime ore roghi in almeno 20 comuni Il Molise in piena emergenza per gli incendi. Nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. (ANSA) ...

Aerei-elicotteri. Incendi boschivi: ieri 34 richieste di intervento Continua senza sosta l’impegno degli aerei Canadair e degli elicotteri della flotta dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile: anche ieri, gli equipaggi sono stati impegnati dal ...

Ilin piena emergenza per gli. Nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. L'ultimo in ordine di ...Nella notte evacuate alcune persone in una contrada di Mirabello Sannitico CreditsIl Molise in piena emergenza per gli incendi. Nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. (ANSA) ...Continua senza sosta l’impegno degli aerei Canadair e degli elicotteri della flotta dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile: anche ieri, gli equipaggi sono stati impegnati dal ...