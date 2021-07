I guariti  possono vaccinarsi entro un anno ma il green pass dura sei mesi 

Leggi su agi

(Di venerdì 30 luglio 2021) AGI – "Non c'è unvalido unper i guariti dal Covid nonostante con la circolare del 16 luglio del Comitato tecnico scientifico (Cts) sia stata estesa per questa categoria di persone la possibilità dicon una dose sola da sei mesi a undalla malattia". Lo chiarisce all'AGI Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, città dove i guariti, come purtroppo i contagiati e i deceduti inato, sono in tanti. Sono in molti tra i guariti ma non ancora vaccinati a chiedersi nei numerosi gruppi social che raccolgono chi ha superato il Covid se, ...