Gravina in Puglia, l’incendio ha distrutto oltre duecento ettari di vegetazione e mette a rischio Difesa Grande. Coldiretti: piromani in sei roghi su dieci Anche nella notte gli interventi per salvare il bosco. Odav: testo unico ed inasprimento delle sanzioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente a preoccupare è l’azione dei piromani in una estate segnata fino ad ora particolarmente calda e siccitosa in Puglia, con altri 200 ettari andati in fumo a Gravina, con le fiamme che hanno interessato Anche il bosco Difesa Grande, provocando danni ambientali ed economici ingenti alle aziende agricole. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, che torna a denunciare l’emergenza ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente a preoccupare è l’azione deiin una estate segnata fino ad ora particolarmente calda e siccitosa in, con altri 200andati in fumo a, con le fiamme che hanno interessatoil, provocando danni ambientali ed economici ingenti alle aziende agricole. E’ quanto afferma, che torna a denunciare l’emergenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Puglia Incendio nel Barese: dopo 36 ore rogo sotto controllo E' al momento sotto controllo anche se ci sono tuttora alcuni focolai attivi, l'incendio che dalla tarda serata di mercoledì è scoppiato nelle campagne di Gravina in Puglia, sulla murgia barese, a ridosso del bosco Difesa Grande. L'area interessata dalle fiamme si estende su circa 200 ettari e comprende prevalentemente terreni privati. Per domare le ...

Ripristino delle basole sconnesse: iniziati i lavori nel centro cittadino ... sono stati appaltati con una spesa di circa 15mila euro alla ditta "Costruttori Qualificati srl" di Gravina di Puglia. In particolare riguarderanno, nell'arco di circa 20 giorni, corso Vittorio ...

Incendio nelle campagne di Gravina, a rischio il bosco Difesa Grande - TGR Puglia TGR – Rai Gravina, rogo domato dopo 36 ore. Il sindaco: “Incendio forse originato da accensione stoppie” E’ al momento sotto controllo anche se ci sono tuttora alcuni focolai attivi, l’incendio che dalla tarda serata di mercoledì è scoppiato nelle campagne di Gravina in Puglia, sulla murgia barese, a rid ...

Incendi, Coldiretti Puglia: “La mano dei piromani in 6 roghi su 10” PUGLIA - Con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente a preoccupare è l'azione dei piromani in una estate segnata fino ad ora ...

