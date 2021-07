Grave incidente alle Olimpiadi: campione in carica Bmx via in ambulanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Spaventoso incidente nella semifinale di Bmx delle Olimpiadi di Tokio: il campione in carica Connor Fields è stato trasportato in ospedale dopo una brutta caduta sulla pista. Nonostante i traumi, le sue condizioni sono stabili. Credit: Francois Nel/Getty ImagesMomenti di paura durante la semifinale maschile di Bmx delle Olimpiadi di Tokio 2020. L’atleta statunitense Connor Fields, che a ai Giochi di Rio 2016 ha conquistato la medaglia d’oro, è stato protagonista di uno spaventoso incidente sul tracciato dell’Ariake Urban Sports Park. Mentre affrontava la terza run, il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Spaventosonella semifinale di Bmx delledi Tokio: ilinConnor Fields è stato trasportato in ospedale dopo una brutta caduta sulla pista. Nonostante i traumi, le sue condizioni sono stabili. Credit: Francois Nel/Getty ImagesMomenti di paura durante la semifinale maschile di Bmx delledi Tokio 2020. L’atleta statunitense Connor Fields, che a ai Giochi di Rio 2016 ha conquistato la medaglia d’oro, è stato protagonista di uno spaventososul tracciato dell’Ariake Urban Sports Park. Mentre affrontava la terza run, il ...

