George Clooney | tra fango e detriti | dà il suo contributo dopo l’alluvione sul Lago

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo, dimostrando ancora una volta la sua resilienza». George Clooney ci mette la faccia e si mobilita in prima persona per aiutare le zone del comasco colpite dalla recente alluvione. «La situazione è più critica di quanto pensassi», ha detto al TG1, scusandosi di non parlare bene l’italiano. «A Cernobbio è molto grave, a Laglio addirittura peggio».

Corriere : Maltempo sul lago di Como: tra i volontari della protezione civile spunta George Clooney |Foto - MediasetTgcom24 : La villa di George Clooney sommersa dal fango: 'Peggio di quanto pensassi' #GeorgeClooney

"Eravamo in casa e siamo scappati praticamente in tempo". Così una residente di Laglio, paese in provincia di Como travolto dal maltempo dei giorni scorsi, racconta a Fanpage.it i drammatici istanti i ...