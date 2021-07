Funivia a Napoli dal Museo Archeologico a Capodimonte: il progetto (Di venerdì 30 luglio 2021) Funivia a Napoli, presentato lo studio di fattibilità per collegare i due musei raggiungibili in sei minuti progetto Funivia Mann-Capodimonte (foto Ansa)Avvicinare due importanti poli museali di Napoli collocati in due punti diversi della città ma che in linea d’aria sono a un passo. E l’obiettivo è proprio unirli in aria con la Funivia tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in piazza Cavour a quello di Capodimonte. “Un viaggio di soli sei minuti con tante cabine da 15 posti che avranno un impatto ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021), presentato lo studio di fattibilità per collegare i due musei raggiungibili in sei minutiMann-(foto Ansa)Avvicinare due importanti poli museali dicollocati in due punti diversi della città ma che in linea d’aria sono a un passo. E l’obiettivo è proprio unirli in aria con latra ilNazionale diin piazza Cavour a quello di. “Un viaggio di soli sei minuti con tante cabine da 15 posti che avranno un impatto ...

