Fedez, denuncia dalla Onlus: “Vilipendio delle forze armate” (Di venerdì 30 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancora guai giudiziari per Fedez. Questa volta arriva una denuncia da parte di una Onlus per “Vilipendio delle forze armate”: ecco perché Continuano i guai giudiziari per Fedez. Il rapper, questa volta, è stato denunciato dall’Associazione pro territorio e cittadini Onlus, che nella giornata del 27 luglio ha presentato alla Procura di Milano una denuncia. L’atto, Leggi su youmovies (Di venerdì 30 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancora guai giudiziari per. Questa volta arriva unada parte di unaper “”: ecco perché Continuano i guai giudiziari per. Il rapper, questa volta, è statoto dall’Associazione pro territorio e cittadini, che nella giornata del 27 luglio ha presentato alla Procura di Milano una. L’atto,

Advertising

Adnkronos : Onlus denuncia #Fedez per il testo del brano 'Tu come li chiami': 'Vilipendio a Forze armate e istigazione a delinq… - SoniaCa4157388 : RT @POPOLOdiTWlTTER: “I carabinieri sono degli infami”: Fedez si becca un’altra denuncia per vilipendio delle forze armate: - Laura64135537 : RT @POPOLOdiTWlTTER: “I carabinieri sono degli infami”: Fedez si becca un’altra denuncia per vilipendio delle forze armate: - mmarilli38 : RT @POPOLOdiTWlTTER: “I carabinieri sono degli infami”: Fedez si becca un’altra denuncia per vilipendio delle forze armate: - grava1995 : Onlus denuncia Fedez per il testo del brano 'Tu come li chiami' -