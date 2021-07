Enrico Montesano offende Frank Matano e pronto a denunciare Selvaggia Lucarelli: ‘Sciacqua la bocca quando parla di me’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Enrico Montesano va duro sui social network, dove si è scagliato a muso duro contro due personaggi molto amati dal pubblico italiano: Frank Matano e Selvaggia Lucarelli. L’attore romano, noto per le sue controverse posizioni sul tema dei vaccini e del green pass, ha trovato parole decisamente pesanti sui due. LEGGI ANCHE:– Enrico Montesano, parole dure contro Carlo Verdone: cosa è successo dopo il film ‘I due carabinieri’ Enrico Montesano a muso duro sui social contro Frank Matano e ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 luglio 2021)va duro sui social network, dove si è scagliato a muso duro contro due personaggi molto amati dal pubblico italiano:. L’attore romano, noto per le sue controverse posizioni sul tema dei vaccini e del green pass, ha trovato parole decisamente pesanti sui due. LEGGI ANCHE:–, parole dure contro Carlo Verdone: cosa è successo dopo il film ‘I due carabinieri’a muso duro sui social controe ...

stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - TheRealJimmyASR : RT @Giovanni_N0: Ricordo a tutti comunque che Montesano è laziale vero. Ci tengo sempre a rivendica ste cose eh. Non sia mai. Laziale puro… - gg_gue : RT @CalaminiciM: Ho un peccato da confessare:tanto tempo fa trovavo molto divertente e bravo Enrico Montesano artista. Adesso me ne vergogn… -