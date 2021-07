Comune Roma: Piazza Farnese, nuove luci grazie a intervento Acea (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – Torna a splendere Piazza Farnese. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzo Farnese e la facciata della Chiesa di Santa Brigida. I lavori hanno restituito nuovo fascino a questo gioiello del Centro storico, un sito di grande valore architettonico e urbanistico che viene restituito a Romani e turisti in tutto il suo splendore. Ieri sera la Sindaca Virginia Raggi ha presentato la nuova illuminazione della Piazza, alla presenza dell’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset e del Direttore Operativo del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021)– Torna a splendere. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzoe la facciata della Chiesa di Santa Brigida. I lavori hanno restituito nuovo fascino a questo gioiello del Centro storico, un sito di grande valore architettonico e urbanistico che viene restituito ani e turisti in tutto il suo splendore. Ieri sera la Sindaca Virginia Raggi ha presentato la nuova illuminazione della, alla presenza dell’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset e del Direttore Operativo del ...

