Carolina Marconi e il suo appello di incoraggiamento. Il post sui social (Di venerdì 30 luglio 2021) Carolina Marconi condivide sui social l’andamento della sua battaglia contro il cancro. Dedica un appello di incoraggiamento a coloro che combattono L’attrice e showgirl venezuelana, Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro. Sui social è tornata a condividere nuove immagini ma soprattutto a diffondere messaggi di speranza per tutte le persone che vivono la sua stessa battaglia. Racconta nel dettaglio i momenti più significativi del suo percorso che sta vivendo ed affrontando con forza e coraggio, e non nega che ha vissuto e affrontato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021)condivide suil’andamento della sua battaglia contro il cancro. Dedica undia coloro che combattono L’attrice e showgirl venezuelana,continua la sua battaglia contro il cancro. Suiè tornata a condividere nuove immagini ma soprattutto a diffondere messaggi di speranza per tutte le persone che vivono la sua stessa battaglia. Racconta nel dettaglio i momenti più significativi del suo percorso che sta vivendo ed affrontando con forza e coraggio, e non nega che ha vissuto e affrontato ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Westbrook - 20mille+ 2. Djokovic - 20mille+ 3. Elisabetta Gregoraci - 20mille+ 4. Draft NBA 2021 - 20mille+ 5. G… - QuotidianPost : Carolina Marconi, il tumore e la chemio: “Tutti dovrebbero avere qualcuno” - francobus100 : Carolina Marconi e la lotta contro il cancro: «Ringrazio Dio per tutte le attenzioni che ricevo» - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi il dramma, scoppia in lacrime in diretta - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Carolina Marconi e la lotta contro il cancro. Le parole dell'infermiera la emozionano. «Ringrazio Dio per tutte le attenzioni… -