Boldrini: “La libertà la garantisce il vaccino. Il resto è propaganda” (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA – “Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, Fratelli d’Italia occupa l’aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un assembramento in mezzo all’emiciclo. Serve responsabilità. Perché i sovranisti non lo capiscono? La libertà la garantisce il vaccino. Il resto è propaganda”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA – “Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, Fratelli d’Italia occupa l’aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un assembramento in mezzo all’emiciclo. Serve responsabilità. Perché i sovranisti non lo capiscono? Lalail. Il”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

