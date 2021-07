Barbara D’Urso: l’ossessione per le scarpe (Di venerdì 30 luglio 2021) Barbara D’Urso sfoggia sul suo profilo social un nuovissimo e fiammante paio di sandali rosa shocking, di un noto marchio di moda. Non è la prima volta che la padrona di casa di Pomeriggio 5 pubblica immagini di calzature firmate. Perché i tacchi, dopo la tv e la cucina, sono la sua più grande passione… Dal cibo raffinato alle scarpe firmate e di lusso. Barbara D’Urso, in vacanza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 luglio 2021)sfoggia sul suo profilo social un nuovissimo e fiammante paio di sandali rosa shocking, di un noto marchio di moda. Non è la prima volta che la padrona di casa di Pomeriggio 5 pubblica immagini di calzature firmate. Perché i tacchi, dopo la tv e la cucina, sono la sua più grande passione… Dal cibo raffinato allefirmate e di lusso., in vacanza Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Vincenz78441140 : @Ire_Lica Ok, siete giovani, cazzo, io ho 71 anni e smanetto con i computers come un fringuello, datevi da fare inv… - arcadius1999 : @savsaverio_sav @menarelapolenta @molumbe Perche’ vogliamo convincere sta gente? E’ come convincere uno a non guardare piu’ Barbara D’Urso… - sidevitacere : @MikelaManenti @refusovivente avuto nessun interesse a contattarlo. Comunque con ospitate basti guardare Barbara D’… - miriv_00 : RT @Alessia061: Barbara D'Urso sei finita. Adesso ce lei a servire il caffeuccio #HouseOfGucci - zazoomblog : Barbara D’Urso demolita da un’ex di Amici: non gliele ha mandate a dire - #Barbara #D’Urso #demolita #un’ex -