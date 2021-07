«Ballando con le Stelle 2021» | Raimondo Todaro lascia | ma Milly Carlucci punzecchia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) Se fossimo in pieno baudismo, diremmo che Raimondo Todaro «lo ha inventato» Milly Carlucci e nessuno potrebbe persuaderci del contrario. Tuttavia anche gli amori più inossidabili non sono destinati a durare per sempre, ed è per questo che il ballerino ha scelto di andare via da Ballando con le Stelle per percorrere altre strade. A comunicarlo è lo stesso insegnante di ballo su Instagram: «Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e, su tutti, Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, e oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire».