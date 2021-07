Voli illegali sui cieli di Roma. Denunciato un pilota di droni che metteva a rischio pure la sicurezza dei voli di linea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 luglio 2021) La passione sfrenata per igli è costata cara. La Polizia Postale, sotto il coordinamento della Procura di Ti, ha identificato eun 61 enne per il reato di attentato alladei trasporti. Appassionato di aerei, l’uomo hato il suo drone sul centro die lo ha fatto volare in prossimità di aerei difino ad un’altezza di ben 2mila metri. Peccato che, norme alla mano, il limite consentito è di appena 120 metri dal suolo. L’INDAGINE L’uomo, frequentatore di una pagina Facebook di appassionati del settore degli ...