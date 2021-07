Venezia, presentata la nuova maglia per la stagione 2021-2022. Le immagini (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Venezia, squadra neo promossa in Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha presentato la nuova maglia per la stagione 2021-2022. Di seguito le immagini. #ArancioNeroVerde pic.twitter.com/Wv919SWEem — Venezia FC (@VeneziaFC EN) July 29, 2021 Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Il, squadra neo promossa in Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha presentato laper la. Di seguito le. #ArancioNeroVerde pic.twitter.com/Wv919SWEem —FC (@FC EN) July 29,Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Venezia presenta la nuova maglia per la Serie A È ispirata all'iconografia della città - Fontanella64 : RT @CalcioPillole: Il #Venezia presenta la nuova maglia per la Serie A È ispirata all'iconografia della città - CalcioPillole : Il #Venezia presenta la nuova maglia per la Serie A È ispirata all'iconografia della città - TuttoVenezia : #Venezia, presentata la nuova prima maglia degli #arancioneroverde made in Kappa - veneziaradiotv : Venezia FC: presentata la nuova maglia home della stagione 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia presentata Venezia, UFFICIALE: presentata la nuova maglia. Via strisce orizzontali Commenta per primo Il Venezia cambia e dopo le strisce orizzontali della passata stagione, torna al total black, con inserti arancioverdi sul colletto, sulle maniche e sul petto. Ecco svelata la nuova maglia del club ...

Alpe Adria Trail, la guida enogastronomica per il trekking transfrontaliero Sarà presentata sabato 31 luglio a Tarvisio, dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di ... la Carinzia, la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia in un susseguirsi di 43 tappe complessive e ...

Venezia, presentata la nuova maglia ItaSportPress Venezia, presentata la nuova maglia I colori tradizionali verde ed arancione emergono su una bandiera al centro del petto, sul colletto e sulle maniche.

Venezia 78: scelte le opere di Venice VR Expanded La Biennale / Venice VR Expanded. Sono state scelte le opere in Virtual Reality della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (1-11 settembre ...

Commenta per primo Ilcambia e dopo le strisce orizzontali della passata stagione, torna al total black, con inserti arancioverdi sul colletto, sulle maniche e sul petto. Ecco svelata la nuova maglia del club ...Saràsabato 31 luglio a Tarvisio, dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di ... la Carinzia, la Slovenia e il FriuliGiulia in un susseguirsi di 43 tappe complessive e ...I colori tradizionali verde ed arancione emergono su una bandiera al centro del petto, sul colletto e sulle maniche.La Biennale / Venice VR Expanded. Sono state scelte le opere in Virtual Reality della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (1-11 settembre ...