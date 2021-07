Temptation Island | la prima foto insieme di Stefano e Federica Ma un dettaglio fa infuriare i fan | «Non è possibile»

(Di giovedì 29 luglio 2021) . A 24 ore dalla fine dal viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, iniziano a spuntare sui social ledelle nuove coppie uscite da. Dopo il romantico scatto di Manuela con il tentatore Luciano, è il turno dell’ex fidanzatocon. A postarla nelle stories di Instagram, proprio la tentatrice che sceglie come colonna sonora “Mi fai impazzire” di Sfera Ebbasta. Nell’immagine,(a torso nudo) esi scambiano un tenero bacio sul divano. Ma unfa storcere il naso ai fan. «Come mai lui non ...

Prosegue la relazione tra Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo2021 . Nei giorni scorsi la ragazza, che ha detto addio all'ormai ex fidanzato Stefano Sirena , ha pubblicato la prima foto di coppia. Luciano, invece, ha condiviso con i suoi ..., Manuela Carrierio sullo schiaffo a Stefano: "Mi dispiace tanto" La fine diè stata segnata anche dall'accesissimo falò di confronto finale tra Manuela Carriero e ...Temptation Island ha mandato in onda una delle scene più tristi di sempre: lo schiaffo di Manuela Carriero al suo ex Stefano Sirena. Lei lo commenta così. Temptation Island ha terminato quest’edizione ...Valentina Nulli Augusti è stata tra le protagoniste di Temptation Island 2021, il programma di Canale 5 che ha visto la fine della sua storia con ...